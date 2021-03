Coppe europee: una questione di “mentalità” dietro le sconfitte delle italiane? (Di domenica 28 marzo 2021) Roma, 27 mar – A circa due mesi dalla fine dei giochi, l’andamento del campionato sembra aver preso una direzione ben precisa. L’Inter tenta l’allungo decisivo, il Milan – dopo uno straordinario girone d’andata – sembra aver segnato il passo e la Juve proverà fino alla fine a non farsi scucire dal petto quel simbolico triangolino di stoffa nato un centinaio d’anni fa dall’inventiva dannunziana. dietro di loro una serrata lotta tra l’Atalanta e le grandi del centro-sud per accaparrarsi il miglior posto possibile nelle griglie continentali. Qualificazione alle Coppe europee che, oltre al prestigio sportivo, porta con sé una bella vagonata di quattrini. 15 milioni fissi per la “sola” partecipazione alla fase a gironi della Champions, bonus per ciascun risultato utile conquistato e premi crescenti ad ogni passaggio del turno che, in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 28 marzo 2021) Roma, 27 mar – A circa due mesi dalla fine dei giochi, l’andamento del campionato sembra aver preso una direzione ben precisa. L’Inter tenta l’allungo decisivo, il Milan – dopo uno straordinario girone d’andata – sembra aver segnato il passo e la Juve proverà fino alla fine a non farsi scucire dal petto quel simbolico triangolino di stoffa nato un centinaio d’anni fa dall’inventiva dannunziana.di loro una serrata lotta tra l’Atalanta e le grandi del centro-sud per accaparrarsi il miglior posto possibile nelle griglie continentali. Qualificazione alleche, oltre al prestigio sportivo, porta con sé una bella vagonata di quattrini. 15 milioni fissi per la “sola” partecipazione alla fase a gironi della Champions, bonus per ciascun risultato utile conquistato e premi crescenti ad ogni passaggio del turno che, in ...

