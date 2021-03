Conti | Caldara | Laxalt | Duarte | riscatto o ritorno al Milan?

(Di domenica 28 marzo 2021) Tempi difficili per chi deve fare mercato, quindi grande attenzione ai prestiti: i riscatti - in entrata e in uscita - incideranno sul budget a disposizione nella prossima sessione estiva. Non fa ...

Il Parma, in caso di salvezza, è obbligato a confermareversando 7 milioni ai rossoneri, ... Meno probabile che l'Atalanta sborsi i 16 milioni pattuiti per teneree il Celtic i 9 per ..., DUE CARTE IN BILICO - Servirà quindi un tesoretto da 28 milioni di euro per il Milan e se una piccola parte può essere rappresentata dall'extra budget non utilizzato lo scorso anno (...Dalle cessioni di Conti e Caldara a titolo definitivo, il Milan potrebbe incassare un tesoretto utile per riscattare Fikayo Tomori ...La linea del Milan ormai è chiara e di dichiarazione in dichiarazione è stata ribadita praticamente da tutte le componenti del club. squadra, dirigenti, ...