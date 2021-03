Consorzio di Bonifica Sannio Alifano: Servizi garantiti anche per il 2021 e con la stagione irrigua alle porte (Di domenica 28 marzo 2021) Il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano si prepara alla stagione irrigua 2021, che come ogni anno inizierà il 1° maggio, nonostante l’emergenza Covid-19. “L’agricoltura oggi più che mai rimane un’attività strategica e fondamentale per il Paese e, di conseguenza, fornire un Servizio di irrigazione perfettamente efficiente e funzionante assume caratteri di essenzialità e di sopravvivenza per la nostra comunità – afferma Alfonso Santagata, presidente dell’ente. Per capire le dimensioni del Servizio, basti ricordare che nel corso della stagione irrigua il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano eroga alle aziende ... Leggi su ildenaro (Di domenica 28 marzo 2021) Ildidelsi prepara alla, che come ogni anno inizierà il 1° maggio, nonostante l’emergenza Covid-19. “L’agricoltura oggi più che mai rimane un’attività strategica e fondamentale per il Paese e, di conseguenza, fornire uno di irrigazione perfettamente efficiente e funzionante assume caratteri di essenzialità e di sopravvivenza per la nostra comunità – afferma Alfonso Santagata, presidente dell’ente. Per capire le dimensioni delo, basti ricordare che nel corso dellaildidelerogaaziende ...

