Conosce una ragazza su Tinder e decide di incontrarla. Ma un 19enne lo aggredisce e gli mette fuoco (Di domenica 28 marzo 2021) Si stava recando ad un appuntamento con una ragazza conosciuta su Tinder, ma è stato barbaramente aggredito. E' quanto accaduto a Cobhan McIelland, un giovane soldato di 18 anni, che aveva accettato di incontrarsi con una donna nelle prime ore di domenica 21 marzo. I due si erano conosciuti sulla popolare app di incontri. LEGGI ANCHE => Tossisce addosso all'autista Uber e gli leva la mascherina, 24enne arrestata: rischia 16 anni di carcere Quando Cobhan si è recato sul posto concordato non ha trovato ad aspettarlo la persona con cui aveva chattato su Tinder. Il 18enne è stato "rapito" da un uomo che lo ha aggredito. Il responsabile è arrivato anche a dare fuoco alla vittima. Le forze dell'ordine hanno provveduto ad arrestare Dylan Rigby, 19 anni. L'accusa per lui è di rapimento, aggressione e ...

