Condono cartelle, Bevilacqua: “Misura sociale dubbia e meno che mai economicamente proattiva” (Di domenica 28 marzo 2021) “Più che Misura sociale oggi quantomai necessaria e tantomeno Condono, che presupporrebbe sostanziali benefici ai cittadini contribuenti, così com’è strutturata la Misura sembra ‘sistemare’, più agevolmente, di come altrimenti si sarebbe dovuto fare, una situazione concreta: l’inesigibilità di fatto di molte posizioni, facendola passare come favore ai piccoli contribuenti”. È quanto afferma Nunzio Bevilacqua giurista di impresa, commentando l’annullamento, previsto dal Dl Sostegni, dei debiti affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel periodo 2000-2010, il cui importo residuo rientra nella soglia di 5 mila euro, per i contribuenti che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro. “In primis – spiega Bevilacqua – il non ... Leggi su quifinanza (Di domenica 28 marzo 2021) “Più cheoggi quantomai necessaria e tanto, che presupporrebbe sostanziali benefici ai cittadini contribuenti, così com’è strutturata lasembra ‘sistemare’, più agevolmente, di come altrimenti si sarebbe dovuto fare, una situazione concreta: l’inesigibilità di fatto di molte posizioni, facendola passare come favore ai piccoli contribuenti”. È quanto afferma Nunziogiurista di impresa, commentando l’annullamento, previsto dal Dl Sostegni, dei debiti affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel periodo 2000-2010, il cui importo residuo rientra nella soglia di 5 mila euro, per i contribuenti che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro. “In primis – spiega– il non ...

Advertising

fattoquotidiano : Fisco, non è vero che il condono cancella solo cartelle inesigibili: il governo rinuncia a 451 milioni che i debito… - fattoquotidiano : IL GOVERNO SANA ANCHE LE CARTELLE ANCORA ESIGIBILI Per il sottosegretario leghista Claudio Durigon “chi parla di co… - NicolaPorro : ???????????????? ?????????????????????? cancellate: la sinistra straparla di #condono per gli evasori. @enrico_zanetti spiega perché è… - DiegoGiacchero : RT @PMI_it: DL Sostegni: come funziona il condono fiscale: Guida al condono fiscale del DL Sostegni: le cartelle esattoriali oggetto di str… - sole24ore : Cartelle, il condono allunga la proroga della pace fiscale (ma solo per chi è in regola) -