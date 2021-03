Concerto anti Covid: tamponi e zero distanziamento, 5000 persone- FOTO (Di domenica 28 marzo 2021) Grazie al vaccino si vede finalmente la luce in fondo al tunnel creato dalla pandemia. Come sarà la vita dopo il Covid? Come parteciperemo agli eventi? Un Concerto con 5000… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 28 marzo 2021) Grazie al vaccino si vede finalmente la luce in fondo al tunnel creato dalla pandemia. Come sarà la vita dopo il? Come parteciperemo agli eventi? Uncon… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Concerto anti Covid, a Treviso si testano vaccinazioni 'senza appuntamento' - A Pasqua l'Italia in rosso: no spostamenti tra Regioni commenta Covid, tamponati e con mascherina: in Spagna torna il primo concerto live - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Nei centri vaccinali anti - Covid di Treviso è partita la sperimentazione della modalità di ammissione senza appuntamento. Il test ...

Caos vaccini a Padova, intervenga Zaia ...quelle più "gioiose" di attesa per un concerto, solo che venerdì sera l'obiettivo non era un posto "sotto palco" vicino alla rock star, bensì una siringa contenente una dose di vaccino anti Covid. ...

Libertà a Barcellona, stasera in 5mila al concerto. Ma col test Covid Liguria Notizie Libertà a Barcellona, stasera in 5mila al concerto. Ma col test anti Covid Indossando la mascherina Ffp2, ma tutti a ballare e cantare insieme sotto il palco di un concerto. Un assembramento, come ai bei tempi prima della pandemia da coronavirus, di cinquemila persone che so ...

Alitalia, Filt: Sconcertanti diktat Ue. Governi tuteli lavoratori E’ quanto sostiene il segretario nazionale della Filt Cgil, Fabrizio Cuscito sul confronto in corso con Bruxelles sul futuro della newco Ita (LaPresse) – Le notizie che giungono dalla Commissione Ue, ...

