(Di domenica 28 marzo 2021)chi cambia colore da domani. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati eindicazioni della Cabina di Regia del 262021, ha firmato nuove Ordinanze in vigore a partire da29prossimo.: chi cambia fascia domani292021 Le Ordinanze dispongono il passaggio in area rossa per leCalabria, Toscana e Val d’Aosta e rinnovano le misure per leEmilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento. La Regione, invece, passa in ...

Advertising

you_trend : ? Zona bianca, gialla, arancione, rossa: come sono cambiati i colori delle regioni e delle province autonome dal 6… - giotim2 : RT @AntonioGrzt: Negli ultimi giorni mi sono dedicato a questo lavoro: incrociare i colori delle Regioni con l'incidenza dei casi. Risultat… - emiglobalweb : RT @GerberArancio: @AlessandraCicc6 @LibriAmati @GuernseyJuliet @BrindusaB1 @gherbitz @albertopetro2 @agustin_gut @ValerioLivia @Rebeka8072… - Psyclo_Bo : RT @AntonioGrzt: Negli ultimi giorni mi sono dedicato a questo lavoro: incrociare i colori delle Regioni con l'incidenza dei casi. Risultat… - CorriereCitta : Colori delle Regioni, ecco la nuova cartina dell’Italia da lunedì 29 marzo (Lazio in arancione dal 30) -

Ultime Notizie dalla rete : Colori delle

'Si vedono i primissimi segnali di contenimento dei contagi che sono effettomisure attuate, che stanno funzionando. Ma la situazione è ancora molto seria. Non possiamo ... Il sistema dei '' ......momento normale sarebbe stato bello prendere un aereo e perdersi per i corridoi divisi per... Cercate nelle relle e troveretegemme. Divertente la selezione di gioielli e di cappelli dalle ...Il difensore del Cagliari, Luca Ceppitelli, è stato intervistato da L’Unione Sarda: le difficoltà della stagione in corso e l’orgoglio per i colori che indossa BANDIERA. A Cagliari ormai dal 2014, ...La richiesta al Cts per «intervenire pragmaticamente». Domani l’incontro con le Regioni. Vaccinazioni a quota 9 milioni ...