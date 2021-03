Ciclismo, Matteo Trentin: “Oggi ha vinto un grande campione. Punto al Giro delle Fiandre” (Di domenica 28 marzo 2021) Matteo Trentin ha chiuso in terza piazza la sua Gand Wevelgem 2021. Il ciclista della UAE Emirates è stato bravo a resistere agli attacchi di van Aert sul Kemmelberg ma, a causa del forte vento contrario nel finale, è stato costretto a giocarsi le proprie chance in volata. Il corridore della Jumbo-Visma è stato imbattibile, molto bene anche Giacomo Nizzolo che ha chiuso 2° mentre il 31enne Trentino si è dovuto accontentare della terza posizione. “Oggi ha vinto un grande campione. Se guardo lo sprint forse posso essere un po’ deluso ma non è un brutto risultato arrivare alle spalle di uno come van Aert, posso essere contento al 50% – così Trentin nel post gara – Questa era un’altra volata rispetto agli Europei di Glasgow del ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021)ha chiuso in terza piazza la sua Gand Wevelgem 2021. Il ciclista della UAE Emirates è stato bravo a resistere agli attacchi di van Aert sul Kemmelberg ma, a causa del forte vento contrario nel finale, è stato costretto a giocarsi le proprie chance in volata. Il corridore della Jumbo-Visma è stato imbattibile, molto bene anche Giacomo Nizzolo che ha chiuso 2° mentre il 31enneo si è dovuto accontentare della terza posizione. “haun. Se guardo lo sprint forse posso essere un po’ deluso ma non è un brutto risultato arrivare alle spalle di uno come van Aert, posso essere contento al 50% – cosìnel post gara – Questa era un’altra volata rispetto agli Europei di Glasgow del ...

