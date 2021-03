Ciclismo, la Bora-Hansgrohe salterà anche la Dwars door Vlaanderen (Di domenica 28 marzo 2021) Piove sul bagnato per la Bora-Hansgrohe. In seguito alla positività al Covid di Matthew Walls, il sodalizio teutonico è stato costretto a saltare l’E3 di Harelbeke, la Gand-Wevelgem e dovrà rinunciare anche alla Dwars door Vlaanderen che si terrà mercoledì 31 marzo. L’indiscrezione è stata riportata dal sito neerlandese Wielerflits e confermata dal team manager della Bora Ralph Denk. Al momento diciassette membri del team teutonico si trovano in quarantena. Tuttavia, la Bora-Hansgrohe contava di poter partecipare con un gruppo di corridori che non sono entrati in contatto con Walls. Tra essi c’era anche Peter Sagan che, al momento, è ancora impegnato alla Volta a Catalunya e si recherà in Belgio solamente durante la ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) Piove sul bagnato per la. In seguito alla positività al Covid di Matthew Walls, il sodalizio teutonico è stato costretto a saltare l’E3 di Harelbeke, la Gand-Wevelgem e dovrà rinunciareallache si terrà mercoledì 31 marzo. L’indiscrezione è stata riportata dal sito neerlandese Wielerflits e confermata dal team manager dellaRalph Denk. Al momento diciassette membri del team teutonico si trovano in quarantena. Tuttavia, lacontava di poter partecipare con un gruppo di corridori che non sono entrati in contatto con Walls. Tra essi c’eraPeter Sagan che, al momento, è ancora impegnato alla Volta a Catalunya e si recherà in Belgio solamente durante la ...

Advertising

cyclingoo : ?? Gand-Wevelgem 2021, l’organizzazione non autorizza la Bora-Hansgrohe a prendere il via per le positività dei gior… - ciclismo_stt : Il Covid ferma la Bora di Oss alla Harelbeke - sportrentino_it : Il Covid ferma la Bora di Oss alla Harelbeke -