“Chiudere le scuole non rallenta il contagio”. La ricerca italiana consegnata al CTS e al Ministero dell’Istruzione (Di domenica 28 marzo 2021) Chiudere le scuole non rallenta il contagio, anzi "rischia di ottenere l’effetto opposto”. È questa una delle conclusioni a cui è arrivato uno studio portato avanti da un gruppo di scienziati dell’Università di Padova, dell’Istituto oncologico europeo, in collaborazione con l’università di Tor Vergata, AbaNovus di Sanremo e la Ulss-9 Scaligera di Verona. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 28 marzo 2021)lenonil, anzi "rischia di ottenere l’effetto opposto”. È questa una delle conclusioni a cui è arrivato uno studio portato avanti da un gruppo di scienziati dell’Università di Padova, dell’Istituto oncologico europeo, in collaborazione con l’università di Tor Vergata, AbaNovus di Sanremo e la Ulss-9 Scaligera di Verona. L'articolo .

