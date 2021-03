Chiesa, il Vescovo di Bergamo nomina 36 nuovi parroci: ecco l’elenco (Di domenica 28 marzo 2021) Sospesi lo scorso anno a causa del coronavirus, sono stati assegnati dal Vescovo Francesco Beschi i nuovi incarichi pastorali a 36 preti della diocesi di Bergamo. Qui di seguito l’elenco completo. I nuovi parroci Arizzi don Mauro, attualmente parroco di Stezzano, sarà parroco di Trescore. Azzola don Giuseppe, ora parroco di Castro, sarà parroco di Tavernola. Bacuzzi don Gustavo, ora parroco di Adrara San Rocco, sarà parroco di Fino del Monte. Baduini don Bruno, ora parroco di Gavarno Vescovado e San Giovanni nei Boschi (Tribulina di Scanzo), sarà parroco di Grumello al Piano Barbieri don Giovanni, attualmente parroco di Vigano San Martino e amministratore parrocchiale di Borgo di Terzo, sarà parroco di Cortenuova. Barcella don Arduino, ora parroco di Cassinone (Seriate), sarà parroco ... Leggi su bergamonews (Di domenica 28 marzo 2021) Sospesi lo scorso anno a causa del coronavirus, sono stati assegnati dalFrancesco Beschi iincarichi pastorali a 36 preti della diocesi di. Qui di seguitocompleto. IArizzi don Mauro, attualmente parroco di Stezzano, sarà parroco di Trescore. Azzola don Giuseppe, ora parroco di Castro, sarà parroco di Tavernola. Bacuzzi don Gustavo, ora parroco di Adrara San Rocco, sarà parroco di Fino del Monte. Baduini don Bruno, ora parroco di Gavarno Vescovado e San Giovanni nei Boschi (Tribulina di Scanzo), sarà parroco di Grumello al Piano Barbieri don Giovanni, attualmente parroco di Vigano San Martino e amministratore parrocchiale di Borgo di Terzo, sarà parroco di Cortenuova. Barcella don Arduino, ora parroco di Cassinone (Seriate), sarà parroco ...

Advertising

vaticannews_it : #21marzo #SudSudan escalation drammatica di violenza senza precedenti. L’appello del vescovo di Tombura-Yambio e l’… - Webmartetv : Melilli | Prenotazioni in parrocchia: al via le vaccinazioni - - zazoomblog : La Chiesa di Bergamo si rinnova Il vescovo nomina 36 nuovi parroci - #Chiesa #Bergamo #rinnova #vescovo - VdP_Brescia : Le celebrazioni del Triduo Pasquale in Cattedrale con il Vescovo sono in diretta su Teletutto, SuperTV, su Radio Vo… - ClaudioPace : @Pontifex_it Santità noi abbiamo già iniziato la #SettimanaSanta ieri sera con il Vescovo di Terni per inaugurare l… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiesa Vescovo Domenica delle Palme nella cattedrale di Terni ... mentre lo scorso anno, in pieno lockdown, la chiesa era vuota e la messa officiata solo con qualche sacerdote e ministro". L'OMELIA DEL VESCOVO "Ogni volta che ascoltiamo il racconto della Passione ...

Mons. Pisanello: resistiamo, con lo sguardo rivolto agli ammalati La Chiesa vive un momento liturgico fondamentale che segna la redenzione dell'umanità. Gesù entra a ... TeleRama ha trasmesso da Oria la celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo Vincenzo ...

La Chiesa di Bergamo si rinnova Il Vescovo nomina 36 nuovi parroci L'Eco di Bergamo Terni: Domenica delle Palme nella cattedrale Terni – Con la celebrazione della Domenica delle Palme, presieduta dal vescovo Giuseppe Piemontese nella cattedrale Santa Maria Assunta di ...

Mons. Pisanello: resistiamo, con lo sguardo rivolto agli ammalati ORIA- Con la domenica delle Palme si apre la settimana santa che rievoca la crocifissione e la resurrezione del Cristo. La Chiesa vive un momento liturgico fondamentale che [...] ...

... mentre lo scorso anno, in pieno lockdown, laera vuota e la messa officiata solo con qualche sacerdote e ministro". L'OMELIA DEL"Ogni volta che ascoltiamo il racconto della Passione ...Lavive un momento liturgico fondamentale che segna la redenzione dell'umanità. Gesù entra a ... TeleRama ha trasmesso da Oria la celebrazione eucaristica, presieduta dalVincenzo ...Terni – Con la celebrazione della Domenica delle Palme, presieduta dal vescovo Giuseppe Piemontese nella cattedrale Santa Maria Assunta di ...ORIA- Con la domenica delle Palme si apre la settimana santa che rievoca la crocifissione e la resurrezione del Cristo. La Chiesa vive un momento liturgico fondamentale che [...] ...