Chiellini esulta dopo Bulgaria Italia: il messaggio del capitano della Juventus – FOTO (Di domenica 28 marzo 2021) Chiellini esulta dopo Bulgaria Italia: il messaggio del capitano della Juventus dopo il successo della squadra di Mancini – FOTO L’Italia ha superato 2-0 la Bulgaria, ottenendo la seconda vittoria consecutiva dopo il successo all’esordio delle qualificazioni Mondiali con l’Irlanda del Nord. Attraverso il suo profilo Twitter, Giorgio Chiellini ha scritto questo messaggio dopo il successo della Nazionale di Roberto Mancini. Ecco le parole del capitano della Juventus. Bravi! Vittoria importante! ?? ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 marzo 2021): ildelil successosquadra di Mancini –L’ha superato 2-0 la, ottenendo la seconda vittoria consecutivail successo all’esordio delle qualificazioni Mondiali con l’Irlanda del Nord. Attraverso il suo profilo Twitter, Giorgioha scritto questoil successoNazionale di Roberto Mancini. Ecco le parole del. Bravi! Vittoria importante! ?? ...

Advertising

gilnar76 : Chiellini esulta dopo ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - chefoss : @lilitwelve 'Dybala non è juventino perché non firma a 8/9m in tempo di covid', invece la juventinità la incarna Ch… -