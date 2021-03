Chi era Carlo Urbani, il medico coraggioso che identificò la Sars (Di domenica 28 marzo 2021) medico coraggioso, scopritore della Sars, la sindrome respiratoria acuta grave, e vittima della malattia stessa. Sono passati 18 anni da quando Carlo Urbani è morto a Bangkok, mentre era ricoverato in ospedale dopo aver contratto la sindrome in Vietnam. Era il 29 marzo del 2003. Quasi 18 anni dopo, a pochi giorni dall’anniversario della morte del padre, la figlia più piccola del medico, Maddalena, 20 anni, è stata trovata senza vita, in un appartamento a Roma. A dare l’allarme, poco dopo le 13 del 27 marzo, il padrone di casa: un trafficante di droga siriano, di 62 anni, costretto ai domiciliari fino a settembre. L’ipotesi è quella che la giovane sia morta per overdose. Leggi su tg24.sky (Di domenica 28 marzo 2021), scopritore della, la sindrome respiratoria acuta grave, e vittima della malattia stessa. Sono passati 18 anni da quandoè morto a Bangkok, mentre era ricoverato in ospedale dopo aver contratto la sindrome in Vietnam. Era il 29 marzo del 2003. Quasi 18 anni dopo, a pochi giorni dall’anniversario della morte del padre, la figlia più piccola del, Maddalena, 20 anni, è stata trovata senza vita, in un appartamento a Roma. A dare l’allarme, poco dopo le 13 del 27 marzo, il padrone di casa: un trafficante di droga siriano, di 62 anni, costretto ai domiciliari fino a settembre. L’ipotesi è quella che la giovane sia morta per overdose.

