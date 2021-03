Chi è Massimiliano Rosolino: Età, Moglie Natalia, Ex Nuotatore, Inviato all’Isola dei Famosi (Di domenica 28 marzo 2021) Massimiliano Edgar Rosolino è un personaggio televisivo, ex Nuotatore e campione olimpico italiano di 42 anni. Celebre campione mondiale di nuoto, Rosolino, una volta lasciato lo sport si è dedicato all’attività televisiva. Ha partecipato a Ballando con le stelle, in cui ha conosciuto la compagna Natalia Titova e ha trionfato a Pechino Express. Sarà l’Inviato speciale de L’Isola dei Famosi 2021, condotto da Ilary Blasi. Chi è Massimiliano Rosolino? Nome: Massimiliano Edgar Rosolino Segno Zodiacale: Cancro Età: 42 anni Data di nascita: 11 luglio 1978 Luogo di nascita: Napoli Professione: personaggio televisivo, ex Nuotatore e campione olimpico Altezza: 192 cm Peso: 82 ... Leggi su chiecosa (Di domenica 28 marzo 2021)Edgarè un personaggio televisivo, exe campione olimpico italiano di 42 anni. Celebre campione mondiale di nuoto,, una volta lasciato lo sport si è dedicato all’attività televisiva. Ha partecipato a Ballando con le stelle, in cui ha conosciuto la compagnaTitova e ha trionfato a Pechino Express. Sarà l’speciale de L’Isola dei2021, condotto da Ilary Blasi. Chi è? Nome:EdgarSegno Zodiacale: Cancro Età: 42 anni Data di nascita: 11 luglio 1978 Luogo di nascita: Napoli Professione: personaggio televisivo, exe campione olimpico Altezza: 192 cm Peso: 82 ...

Advertising

zazoomblog : Isola dei Famosi chi è Massimiliano Rosolino? Carriera e vita privata - #Isola #Famosi #Massimiliano… - krudesky : @Masssimilianoo @Agnese73186871 @alex_orlowski @FedePizzarotti E chi lo afferma con tanta certezza??? Un Massimilia… - zazoomblog : Isola dei Famosi chi è Massimiliano Rosolino? Carriera e vita privata - #Isola #Famosi #Massimiliano - noniniziamo : Ma non Massimiliano che da seduto balla e canta meglio di Martina chi come lui #Amici20 - FrancescaVinci2 : Per chi vuole saperlo, c'e Massimiliano dall'Honduras in diretta su Chi, riguardo Paul non è ancora deciso nulla, r… -