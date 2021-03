Chi è Mario Ermito: Età, Altezza, Ex Fidanzata Valentina e Instagram (Di domenica 28 marzo 2021) Mario Ermito è un attore originario di Brindisi, noto al pubblico per aver preso parte a diverse Fiction Rai e Mediaset e per essere stato un concorrente del Tale e Quale Show nel 2018. Mario è stato uno dei concorrenti della casa del Grande Fratello VIP dove entra nel corso della puntata del 18 Dicembre e viene eliminato nel corso della puntata dell’ 11 Gennaio 2021. Chi è Mario Ermito? Nome: Mario Ermito Età: 29 anni Data di nascita: 2 ottobre 1991 Segno zodiacale: Bilancia Luogo di nascita: Brindisi Altezza: 188 cm Peso: non disponibile Professione: Attore Tatuaggi: Mario non ha tatuaggi visibili Profilo Instagram ufficiale: @MarioErmito Seguici sul nostro profilo ... Leggi su chiecosa (Di domenica 28 marzo 2021)è un attore originario di Brindisi, noto al pubblico per aver preso parte a diverse Fiction Rai e Mediaset e per essere stato un concorrente del Tale e Quale Show nel 2018.è stato uno dei concorrenti della casa del Grande Fratello VIP dove entra nel corso della puntata del 18 Dicembre e viene eliminato nel corso della puntata dell’ 11 Gennaio 2021. Chi è? Nome:Età: 29 anni Data di nascita: 2 ottobre 1991 Segno zodiacale: Bilancia Luogo di nascita: Brindisi: 188 cm Peso: non disponibile Professione: Attore Tatuaggi:non ha tatuaggi visibili Profiloufficiale: @Seguici sul nostro profilo ...

