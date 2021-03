Chi è Blavatnik il signor Dazn che vuole creare la Netflix dello sport (Di domenica 28 marzo 2021) Repubblica dedica una pagina a Leonard Blavatnik il signor Dazn, imprenditore nato in Ucraina 64 anni fa e che ha costruito la sua fortuna negli Stati Uniti dove è arrivato con i genitori quando aveva 21 anni. Secondo la rivista Forbes, è il 45esimo uomo più ricco del mondo con un patrimonio di 25,2 miliardi di dollari. Deve il suo successo anche ad alcune intuizione. Ha capito prima degli altri che il mercato della musica, nonostante la pirateria, si stava muovendo verso lo streaming digitale. Ha puntato sulla Warner e ora “il marchio americano è stato valutato 16 miliardi di dollari e oggi il 60% del suo fatturato arriva dalle vendite digitali” La sua sfida, prosegue Repubblica, è portare gli appassionati di sport di tutto il mondo a vedere i loro eventi preferiti via internet, sul cellulare, sulla tv o sul tablet. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 marzo 2021) Repubblica dedica una pagina a Leonardil, imprenditore nato in Ucraina 64 anni fa e che ha costruito la sua fortuna negli Stati Uniti dove è arrivato con i genitori quando aveva 21 anni. Secondo la rivista Forbes, è il 45esimo uomo più ricco del mondo con un patrimonio di 25,2 miliardi di dollari. Deve il suo successo anche ad alcune intuizione. Ha capito prima degli altri che il mercato della musica, nonostante la pirateria, si stava muovendo verso lo streaming digitale. Ha puntato sulla Warner e ora “il marchio americano è stato valutato 16 miliardi di dollari e oggi il 60% del suo fatturato arriva dalle vendite digitali” La sua sfida, prosegue Repubblica, è portare gli appassionati didi tutto il mondo a vedere i loro eventi preferiti via internet, sul cellulare, sulla tv o sul tablet. ...

