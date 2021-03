Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 28 marzo 2021 (Di domenica 28 marzo 2021) Questa sera, domenica 28 marzo 2021, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che tempo Che Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 28 marzo, di Che tempo che fa. anticipazioni e ospiti Quali sono gli ospiti di oggi, 28 marzo 2021, di Che tempo che fa? Spazio all’attualità e ai temi della pandemia con la Ministra per gli Affari Regionali e le ... Leggi su tpi (Di domenica 28 marzo 2021) Questa sera, domenica 28, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con CheChe Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte lee glidi, 28, di Cheche fa.Quali sono glidi, 28, di Cheche fa? Spazio all’attualità e ai temipandemia con la Ministra per gli Affari Regionali e le ...

