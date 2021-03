Che Tempo Che Fa, anticipazioni e ospiti della puntata del 28 marzo (Di domenica 28 marzo 2021) anticipazioni e ospiti della puntata del 28 marzo di Che Tempo Che Fa , condotto da Fabio Fazio su Rai Tre, dalle ore 20.00 circa. Ecco tutto quello che c’è da sapere. anticipazioni Che Tempo Che Fa Questa sera, dalle 20.00 su Rai Tre, andrà in onda un nuovo appuntamento con il talk di Fabio Fazio , Che Tempo Che Fa . Al suo fianco, come sempre, la comica Luciana Littizzetto e la presentatrice Filippa Lagerback. Come sempre, non mancheranno le consuete rubriche del Professore e Virologo dell’Università Vita-San Raffaele, di Milano, Roberto Burioni . E dello scrittore e firma del Corriere della Sera, Roberto Saviano. Ospite della puntata, il Presidente del Consiglio ... Leggi su solonotizie24 (Di domenica 28 marzo 2021)del 28di CheChe Fa , condotto da Fabio Fazio su Rai Tre, dalle ore 20.00 circa. Ecco tutto quello che c’è da sapere.CheChe Fa Questa sera, dalle 20.00 su Rai Tre, andrà in onda un nuovo appuntamento con il talk di Fabio Fazio , CheChe Fa . Al suo fianco, come sempre, la comica Luciana Littizzetto e la presentatrice Filippa Lagerback. Come sempre, non mancheranno le consuete rubriche del Professore e Virologo dell’Università Vita-San Raffaele, di Milano, Roberto Burioni . E dello scrittore e firma del CorriereSera, Roberto Saviano. Ospite, il Presidente del Consiglio ...

