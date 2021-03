Che fine ha fatto Giannina Facio? Cosa fa l’attrice simbolo degli anni ’80 (Di domenica 28 marzo 2021) Conosciamo meglio la storia di Giannina Facio, celebre attrice degli anni Ottanta: tutte le curiosità sulla donna e sulla sua vita privata Giannina Facio nasce a San Josè il 10 settembre 1955 ed è un’attrice e produttrice cinematografica costaricana. La sua carriera è iniziata in Italia negli anni ’80 recitando nel film come Il cielo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 28 marzo 2021) Conosciamo meglio la storia di, celebre attriceOttanta: tutte le curiosità sulla donna e sulla sua vita privatanasce a San Josè il 10 settembre 1955 ed è un’attrice e produttrice cinematografica costaricana. La sua carriera è iniziata in Italia negli’80 recitando nel film come Il cielo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

RobertoBurioni : A fine gennaio ho fatto il vaccino, ma se mi dovesse capitare qualcosa (corna) tenete conto che a parte il vaccino… - matteorenzi : Settimana decisiva per l’approvazione definitiva dell’assegno unico, pezzo rilevante del #FamilyAct lanciato alla L… - borghi_claudio : Giusto per far capire anche come alla fine le decisioni sono sempre prese ad un tavolo dove c'è gente con una stori… - roby011268 : RT @LucianoBarraCar: Alla fine è palese che la soluzione più sensata sarebbe stata potenziare assistenza e terapia domiciliare e la capacit… - ItalianPolitics : 5/. #Mozambico - fine. 8) Com'era abbastanza prevedibile, ieri Total ha annunciato di voler sospendere tutte le att… -