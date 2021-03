Champions League, il nuovo format verrà approvato in settimana (Di domenica 28 marzo 2021) Secondo quanto riportato dal giornale sportivo portoghese ‘A Bola’, il comitato Esecutivo dell’Uefa, che si riunirà mercoledì 31 marzo, approverà il nuovo format della Champions League, in vigore dal 2024. Terminerà la fase a gironi, che sarà sostituita da un campionato con 36 squadre, ognuna delle quali giocherà dieci partite, 5 in casa e 5 in trasferta, sempre con avversari diversi. I primi otto della classifica saranno automaticamente qualificati agli ottavi di finale. Successivamente ci sarà la fase ad eliminazione diretta (ottavi, quarti, semifinali e finali). Tutti gli altri dettagli verranno discussi e definiti martedì 30 marzo dalla Commissione Uefa Competizioni per Club, guidata dal presidente della federcalcio portoghese Fernando Gomes. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 marzo 2021) Secondo quanto riportato dal giornale sportivo portoghese ‘A Bola’, il comitato Esecutivo dell’Uefa, che si riunirà mercoledì 31 marzo, approverà ildella, in vigore dal 2024. Terminerà la fase a gironi, che sarà sostituita da un campionato con 36 squadre, ognuna delle quali giocherà dieci partite, 5 in casa e 5 in trasferta, sempre con avversari diversi. I primi otto della classifica saranno automaticamente qualificati agli ottavi di finale. Successivamente ci sarà la fase ad eliminazione diretta (ottavi, quarti, semifinali e finali). Tutti gli altri dettagli verranno discussi e definiti martedì 30 marzo dalla Commissione Uefa Competizioni per Club, guidata dal presidente della federcalcio portoghese Fernando Gomes. SportFace.

Advertising

mirkocalemme : Dunque... quanti abbonamenti serviranno per vedere tutte le gare di #SerieA, Champions, Europa e Conference League?… - trentinovolley : ???????? | IN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE!!! Per la quinta volta nella storia gialloblù! #? #TRENTINONELCUORE - sportface2016 : #ChampionsLeague , nuovo format approvato in settimana - keneonwuakpa : RT @keneonwuakpa: È uscito l'episodio 167 de @Il_TerzoUomo: @GabrieleCats, @MicheleTossani e io abbiamo fatto la preview dei quarti di fina… - CorsuHe : RT @KajeouiD: Manchester City è Real Madrid si qualificheghjanu per i quarti di finale di a Champions League #twittemu -