Champions League 2024/25: nuovo format verso l’approvazione. I dettagli (Di domenica 28 marzo 2021) Il nuovo format della Champions League 2024/25 potrebbe essere approvato nel corso della prossima settimana: tutti i dettagli Il nuovo format della Champions League 2024/25 potrebbe essere approvato nel corso della prossima settimana. È questa l’indiscrezione diffusa da A Bola, secondo cui il presidente delle leghe europee Lars-Christer Olsson otterrà il via libera già mercoledì 31 marzo dopo una riunione del Comitato Esecutivo dell’UEFA. La novità più grande riguarda l’eliminazione della fase a gironi. Si tratta di un vero e proprio campionato a 36: ciascuna squadra disputerà dieci partite (cinque in casa e altrettante in trasferta) contro avversari differenti. Le otto squadre che otterranno più ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 marzo 2021) Ildella/25 potrebbe essere approvato nel corso della prossima settimana: tutti iIldella/25 potrebbe essere approvato nel corso della prossima settimana. È questa l’indiscrezione diffusa da A Bola, secondo cui il presidente delle leghe europee Lars-Christer Olsson otterrà il via libera già mercoledì 31 marzo dopo una riunione del Comitato Esecutivo dell’UEFA. La novità più grande riguarda l’eliminazione della fase a gironi. Si tratta di un vero e proprio campionato a 36: ciascuna squadra disputerà dieci partite (cinque in casa e altrettante in trasferta) contro avversari differenti. Le otto squadre che otterranno più ...

Advertising

mirkocalemme : Dunque... quanti abbonamenti serviranno per vedere tutte le gare di #SerieA, Champions, Europa e Conference League?… - trentinovolley : ???????? | IN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE!!! Per la quinta volta nella storia gialloblù! #? #TRENTINONELCUORE - Romeo77111184 : RT @officialmaz: #Erdogan esce dalla #ConvenzioneDiIstanbul sulla violenza sulle donne. Altro passo 'democratico' del leader turco. A Istan… - MomentiCalcio : #ChampionsLeague, il nuovo format in vigore dal 2024 sarà approvato la prossima settimana - scandura : @Claudio26520120 Che ci azzeccano i francesi (respingimenti non belli da vedere, comunque) coi drammi in mare, donn… -