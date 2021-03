Cgia Mestre, alle imprese aiuti per quasi 65 miliardi (Di domenica 28 marzo 2021) La Cgia di Mestre stima che nel corso dell’anno segnato dall’emergenza Covid alle imprese siano stati destinati circa 65 miliardi di euro. La Cgia di Mestre ha fatto il punto sugli aiuti stanziati dal governo Conte e dal governo Draghi per le imprese e per i lavoratori autonomi nel corso dell’anno segnato dall’emergenza Covid. E i dati sono quantomeno allarmanti. “Ammontano a 64,7 miliardi di euro gli aiuti diretti stanziati dai governi Conte e Draghi alle imprese e ai lavoratori autonomi in questo primo anno di pandemia. Risorse, comunque, che in buona parte devono essere ancora erogate. L’Ufficio studi della Cgia stima che fino a ora gli ... Leggi su newsmondo (Di domenica 28 marzo 2021) Ladistima che nel corso dell’anno segnato dall’emergenza Covidsiano stati destinati circa 65di euro. Ladiha fatto il punto suglistanziati dal governo Conte e dal governo Draghi per lee per i lavoratori autonomi nel corso dell’anno segnato dall’emergenza Covid. E i dati sono quantomeno allarmanti. “Ammontano a 64,7di euro glidiretti stanziati dai governi Conte e Draghie ai lavoratori autonomi in questo primo anno di pandemia. Risorse, comunque, che in buona parte devono essere ancora erogate. L’Ufficio studi dellastima che fino a ora gli ...

