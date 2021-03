Catania, Marchese: “Successo a Bari è per Stefania Sberna” (Di domenica 28 marzo 2021) L'ex difensore del Catania Giovanni Marchese, tecnico attualmente della Primavera del club etneo, affida al sito ufficiale le sue sensazioni dopo il Successo della Primavera rossazzurra a Bari: “Dedico la vittoria alla nostra Stefania Sberna, porterò con me il ricordo di una persona splendida che rimarrà per sempre nella storia del Catania. La gara di oggi è stata bene interpretata e i ragazzi hanno dato una risposta importante sotto l’aspetto dell’approccio, tanto da portarsi in vantaggio immediatamente. Complessivamente la prestazione è positiva ma non sono del tutto soddisfatto, perché non abbiamo ancora eliminato amnesie e sbavature. Bravi in particolare gli attaccanti, che hanno sfruttato le occasioni: per Russo è la prima doppietta, Di Stefano e Aquino hanno ... Leggi su itasportpress (Di domenica 28 marzo 2021) L'ex difensore delGiovanni, tecnico attualmente della Primavera del club etneo, affida al sito ufficiale le sue sensazioni dopo ildella Primavera rossazzurra a: “Dedico la vittoria alla nostra, porterò con me il ricordo di una persona splendida che rimarrà per sempre nella storia del. La gara di oggi è stata bene interpretata e i ragazzi hanno dato una risposta importante sotto l’aspetto dell’approccio, tanto da portarsi in vantaggio immediatamente. Complessivamente la prestazione è positiva ma non sono del tutto soddisfatto, perché non abbiamo ancora eliminato amnesie e sbavature. Bravi in particolare gli attaccanti, che hanno sfruttato le occasioni: per Russo è la prima doppietta, Di Stefano e Aquino hanno ...

