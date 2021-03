Cartabianca, Berlinguer potrebbe condurre la prossima puntata da casa (Di domenica 28 marzo 2021) A quanto apprende TPI, Bianca Berlinguer potrebbe condurre martedì prossimo la puntata di Cartabianca da casa. Capitolo Andrea Scanzi: Michele Anzaldi della Vigilanza Rai “trova incredibile che ancora non si sappia se il contratto di Scanzi sia stato sospeso o no”. Ad Anzaldi rispondiamo noi: il contratto con Cartabianca è ancora attivo. Almeno per il momento, dicono ai piani alti di Rai Tre. A proposito di “Titolo V: a viale Mazzini si sussurra di una possibile chiusura della trasmissione condotta da Roberto Vicaretti e Francesca Romana Elisei visti i bassissimi ascolti….” scrivemmo lo scorso 20 febbraio. Cosa puntualmente accaduta… Leggi anche: Giornalisti Rai, il Comitato di redazione del Tg1 vira a destra Leggi su tpi (Di domenica 28 marzo 2021) A quanto apprende TPI, Biancamartedì prossimo ladida. Capitolo Andrea Scanzi: Michele Anzaldi della Vigilanza Rai “trova incredibile che ancora non si sappia se il contratto di Scanzi sia stato sospeso o no”. Ad Anzaldi rispondiamo noi: il contratto conè ancora attivo. Almeno per il momento, dicono ai piani alti di Rai Tre. A proposito di “Titolo V: a viale Mazzini si sussurra di una possibile chiusura della trasmissione condotta da Roberto Vicaretti e Francesca Romana Elisei visti i bassissimi ascolti….” scrivemmo lo scorso 20 febbraio. Cosa puntualmente accaduta… Leggi anche: Giornalisti Rai, il Comitato di redazione del Tg1 vira a destra

