Cartabellotta (Gimbe): «Chi vuole riaprire ora si illude: servono tre mesi solo per alleggerire gli ospedali» (Di domenica 28 marzo 2021) «Le persone non vogliono ascoltare la verità perché preferiscono non vedere distrutte le loro illusioni» scomoda il filosofo tedesco Nietzsche Nino Cartabellotta, presidente di Fondazione Gimbe, per ammonire chi preme per riaperture e vacanze estive da prenotare. In un'intervista a Repubblica il medico spiega come la terza ondata di contagi Covid stia risalendo con un sovraccarico ospedaliero che preoccupa più di ogni altro dato. «La domanda classica di questi tempi sarebbe: andiamo in Sicilia ad agosto? Sarebbe infatti, ma adesso nessuno nella mia famiglia se la sente di avanzarla» ha raccontato il presidente, svelando la scelta personale di non prenotare nessun tipo di viaggio per i prossimi mesi. «Ci vorranno ancora due o tre mesi per alleggerire questa congestione» continua il ...

