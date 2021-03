Carlo Urbani | il medico che scoprì la Sars | chi era | volontariato | moglie | figli e la morte

(Di domenica 28 marzo 2021) Il 29 marzo è il giorno in cui si ricorda, ilchela, e riuscì a dare l’allerta prima che il virus si diffondesse nel mondo come accaduto con il Covid-19. È grazie a lui che esiste un protocollo internazionale anti-pandemia, per combattere questo genere di malattie. Il suo intervento fece si che il virus non si diffondesse e furono solo 775 le vittime diin tutto il mondo. A 18 anni dalla, alla memoria diè stata consegnata alla famiglia la Gran Croce d’Onore dell’Ordine della Stella d’Italia. L’onorificienza è stata consegnata dal Presidente della Repubblica Mattarella alla famiglia, su proposta del Ministero degli Affari Esteri. Chi era...

ROMA - Addio Maddalena, figlia diil medico - eroe che morì dopo aver contratto la Sars di cui, per primo, aveva isolato il virus e compreso il potenziale pandemico. Maddalena, 21 anni, è stata trovata morta a Roma, ...Medico coraggioso, scopritore della Sars , la sindrome respiratoria acuta grave, e vittima della malattia stessa. Sono passati 18 anni da quandoè morto a Bangkok, mentre era ricoverato in ospedale dopo aver contratto la sindrome in Vietnam. Era il 29 marzo del 2003. Quasi 18 anni dopo, a pochi giorni dall'anniversario della morte ...Il 29 marzo è il giorno in cui si ricorda Carlo Urbani, il medico che scoprì la Sars, e riuscì a dare l’allerta prima che il virus si diffondesse nel mondo come accaduto con il Covid-19. È grazie a lu ...ROMA - Addio Maddalena, figlia di Carlo Urbani il medico-eroe che morì dopo aver contratto la Sars di cui, per primo, aveva isolato il virus e compreso il potenziale pandemico.