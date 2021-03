Cardito | assalto armato in una pasticceria | aggredito figlio del titolare Carabinieri sul posto

(Di domenica 28 marzo 2021). Non c’è pace per le attività commerciale dell’area Nord di Napoli. Da giorni, infatti, si registrano episodi di furti e rapine ai danni dei piccoli imprenditori della provincia di Napoli. L’ultimo caso risale a oggi, a, dove nel mirino dei malviventi è finita unaIazzetta.in unaL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cardito assalto

Minformo

... 34enne digià noto alle forze dell'ordine. I carabinieri - impegnati in uno dei tanti ... APPROFONDIMENTI IL CASO Ladro di pneumatici scopertoe arrestato nel Napoletano L'Benevento, raid ...Ieri sera, durante l'orario di chiusura, il 19enne ed un complice sono entrati all'interno di una farmacia di(Napoli) in via I Maggio. Armati di una pistola hanno preteso l'incasso, ma i ...Due bambine si prendono a botte, incitate dai genitori che fanno anche da “tifo” della contesa, spronandole a battersi tra loro. Uno degli adulti diffonde anche il video in Rete.CARDITO CRISPANO – Tanto tuonò che piovve! Finalmente dopo tante strumentalizzazioni e tanti sciacallaggi da parte di soggetti politici e organi di stampa alquanto discutibili, presto ai cittadini di ...