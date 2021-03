Canale di Suez | Ever Given | nuovo tentativo di disincaglio della super nave Risarcimento danni milionario

Advertising

Fallito il nuovo tentativo di disincagliare la Ever Given, la nave portacontainer che da martedì blocca ildi. A rivelarlo è la Leth Agencies, una delle aziende che questa notte ha lavorato per tentare di rimettere a galla l'imbarcazione. C'è un po' di delusione, perché la luna piena e l'alta ...Fallito il terzo tentativo di disincagliare la gigantesca portaconteiner che paralizza da martedì scorso ildi. In crisi il 10% del commercio mondiale. Oltre 300 le navi in attesa. Alcune hanno deciso di circumnavigare l'AfricaUn'eccellenza italiana contribuira' ai tentativi di disincagliare la Ever Given, la nave portacontainer che da martedi' blocca il Canale di Suez. La societa' olandese Smit Salvage, gia' operativa ...Un grosso rimorchiatore battente bandiera italiana, il Carlo Magno, è arrivato nel Canale di Suez per unirsi alle operazioni di disincaglio della Ever Given, la nave portacontainer da 220mila tonnella ...