Canale di Suez | Ever Given | nuovo tentativo di disincaglio della super nave Risarcimenti danni milionari

Advertising

CottarelliCPI : Secondo QAnon la nave che blocca il canale di Suez trasportava schiavi per ordine di #Hillary Clinton. La tragedia… - alessioviola : Situazione sentimentale: canale di Suez. - ilpost : Le navi che rimasero bloccate otto anni nel canale di Suez - Mitramacco : RT @TgLa7: Il presidente egiziano, al-Sisi, ha ordinato all'Autorità del Canale di #Suez di prepararsi a scaricare i container trasportati… - francescoramp : RT @CottarelliCPI: Secondo QAnon la nave che blocca il canale di Suez trasportava schiavi per ordine di #Hillary Clinton. La tragedia non… -

Ultime Notizie dalla rete : Canale Suez

Fallito il nuovo tentativo di disincagliare la Ever Given, la nave portacontainer che da martedì blocca ildi. A rivelarlo è la Leth Agencies, una delle aziende che questa notte ha lavorato per tentare di rimettere a galla l'imbarcazione. C'è un po' di delusione, perché la luna piena e l'alta ...Fallito il terzo tentativo di disincagliare la gigantesca portaconteiner che paralizza da martedì scorso ildi. In crisi il 10% del commercio mondiale. Oltre 300 le navi in attesa. Alcune hanno deciso di circumnavigare l'Africa«Il presidente Abdel Fattah al Sisi ha ordinato preparativi per alleggerire il carico del portacontainer gigante arenatosi nel Canale di Suez», ha riferito il capo dell’Authority, l’ammiraglio Osama R ...Continuano — finora senza risultato — gli sforzi per rimettere in galleggiamento il portacontainer panamense Ever Given, bloccato dal 23 marzo nel canale di Suez. L’autorità che gestisce il canale — ...