Canada | attacco a coltellate in biblioteca | un morto e cinque feriti Fermato l' aggressore

Advertising

Maxmiliam_M : RT @SkyTG24: Canada: attacco con coltello a Vancouver, un morto e 5 feriti - enrica_emme : RT @messveneto: Canada, attacco con coltello a Vancouver: un morto e 5 feriti: Tra i ricoverati anche un bambino, il movente non sembra ter… - messveneto : Canada, attacco con coltello a Vancouver: un morto e 5 feriti: Tra i ricoverati anche un bambino, il movente non se… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Canada: attacco con coltello a Vancouver, un morto e 5 feriti - Marco_chp1 : RT @DanieleDann1: ?? #Canada: Diverse persone accoltellate a #Vancouver all'esterno della biblioteca Lynn Valley: si segnalano 6 persone por… -

Ultime Notizie dalla rete : Canada attacco

Momenti di grande paura a Vancouver , in, dove un uomo ha accoltellato diverse persone all'ingresso di una biblioteca pubblica. Il ... Leggi anche > Vancouver,a coltellate: preso l'...Una donna è stata uccisa a coltellate e altre cinque persone sono rimaste ferite da un assalitore all'esterno della biblioteca di Lynn Valley, un agiato quartiere nel nord di Vancouver. L'aggressore ...VANCOUVER. Una donna è stata uccisa a coltellate e altre cinque persone sono rimaste ferite da un assalitore all'esterno della biblioteca di Lynn Valley, un agiato quartiere nel Nord di Vancouver. L'a ...Paura a Vancouver in Canada, dove un uomo armato di coltello ha iniziato ad aggredire a caso in una biblioteca: il report recita un morto e cinque feriti. Paura nel paese canadese dopo un attacco in ...