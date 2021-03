Campania, oggi 2095 contagi: oltre 1500 guariti e 18 deceduti (Di domenica 28 marzo 2021) Sono 2095 i positivi i Campania. E’ quanto riportato nel bollettino diramato dall’Unità di Crisi regionale. Dei positivi odierni, 1483 sono asintomatici e 612 sono sintomatici. Diciotto, invece, le persone decedute, di cui 12 nelle ultime 48 ore e 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri. I guariti, invece, sono 1516. Per quanto riguarda il fronte L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 28 marzo 2021) Sonoi positivi i. E’ quanto riportato nel bollettino diramato dall’Unità di Crisi regionale. Dei positivi odierni, 1483 sono asintomatici e 612 sono sintomatici. Diciotto, invece, le persone decedute, di cui 12 nelle ultime 48 ore e 6in precedenza ma registrati ieri. I, invece, sono 1516. Per quanto riguarda il fronte L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

antoguerrera : Caro governatore @VincenzoDeLuca, lei si è fatto vaccinare a dicembre scorso nonostante non fosse in prima linea de… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #Campania: il bollettino e i numeri odierni del #28marzo #Coronavirus #COVID19 - sportface2016 : #Campania: il bollettino e i numeri odierni del #28marzo #Coronavirus #COVID19 - occhio_notizie : Covid Campania, il bollettino di oggi, 28 marzo: 2.095 nuovi positivi, 18 morti, 1.516 guariti - fabio_festa : @riotta Oggi mio padre, over 70 con serie patologie cardiache, non ha avuto accesso a vaccini a mRNA (a loro riserv… -