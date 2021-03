Campagna vaccinale, la speranza di Sileri "Tre settimane di sforzi, poi fuori dalla zona rossa" (Di domenica 28 marzo 2021) Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri spera che a maggio molte regioni passino in zone gialle e bianche. Covid, Sileri: “A maggio zone bianche e gialle in tutta Italia” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 28 marzo 2021) Il viceministro alla Salute Pierpaolospera che a maggio molte regioni passino in zone gialle e bianche. Covid,: “A maggio zone bianche e gialle in tutta Italia” su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Campagna vaccinale Covid: i primi effetti positivi dei vaccini in Italia ... un rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha fornito i primi dati positivi sull'efficacia della campagna vaccinale nelle RSA (le residenze sanitarie assistenziali), che dalla fine di ...

Vaccino covid, in arrivo quasi 3 milioni di dosi Lavorando uniti ce la faremo", ha scritto dal canto suo il ministro della Salute Roberto Speranza su Facebook sottolineando che "la campagna vaccinale, arma fondamentale per provare a chiudere questa ...

Covid, in 24 ore 23.839 positivi, 380 le vittime - Sanità Agenzia ANSA Donnarumma: «Terna, più investimenti. L’industria? Ha recuperato i livelli ante-pandemia» L’amminostratore delegato dell’azienda, tra i principali operatori europei di reti per la trasmissione dell’energia: «La rete elettrica fondamentale per la transizione ecologica» ...

Italia quasi tutta vaccinata, ritorno alla normalità ad agosto Un nuovo studio realizzato da Istituto Superiore di Sanità, ministero della Salute e Fondazione Kessler prova a far chiarezza sulle tempistiche per il ritorno alla normalità post Covid dell’Italia Ita ...

