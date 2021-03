Cammaroto svela le ultime probabili operazioni di mercato del Napoli (Di domenica 28 marzo 2021) Cammaroto svela: “Napoli, il futuro allenatore non è stato ancora deciso. Piacciono Senesi e Di Marco, novità su Koulibaly, occhi su Castrovilli e Barak, mentre Zaccagni non è un’operazione chiusa” Emanuele Cammaroto, nel suo consueto editoriale su NapoliMagazine.Com, analizza la situazione del Napoli, in proiezione futura. L’analalisi riguarda il prossimo allenatore della squadra azzurra ed alcune possibili operazioni di mercato. Questo quanto scritto dal noto giornalista esperto di calciomercato: Napoli CON UN NUOVO ALLENATORE NELLA PROSSIMA STAGIONE ”Il Napoli della prossima stagione avrà un nuovo allenatore ma Aurelio De Laurentiis non ha ancora preso una decisione. La scelta definitiva potrebbe ... Leggi su retecalcio (Di domenica 28 marzo 2021): “, il futuro allenatore non è stato ancora deciso. Piacciono Senesi e Di Marco, novità su Koulibaly, occhi su Castrovilli e Barak, mentre Zaccagni non è un’operazione chiusa” Emanuele, nel suo consueto editoriale suMagazine.Com, analizza la situazione del, in proiezione futura. L’analalisi riguarda il prossimo allenatore della squadra azzurra ed alcune possibilidi. Questo quanto scritto dal noto giornalista esperto di calcioCON UN NUOVO ALLENATORE NELLA PROSSIMA STAGIONE ”Ildella prossima stagione avrà un nuovo allenatore ma Aurelio De Laurentiis non ha ancora preso una decisione. La scelta definitiva potrebbe ...

