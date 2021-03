Cambi di colore e mappa dei divieti. Italia chiusa a Pasqua: cosa è permesso e cosa no (Di domenica 28 marzo 2021) Roma, 28 mar – mappa dei colori e dei divieti: Italia in zona rossa e arancione fino a venerdì, poi scatterà il lockdown nazionale di Pasqua. Vietati spostamenti e uscite, consentito far visita a parenti e amici ma solo se si è in due. Divieto di spostamento tra regioni, nelle seconde case si può andare a meno che non ci siano ordinanze che vietano l’accesso ai non residenti. Mentre nella maggioranza è scontro tra la Lega di Salvini, che chiede di riaprire dove possibile dopo Pasqua, e chi vuole tenere tutto chiuso fino al 30 aprile, abolendo di fatto le zone gialle, vediamo come sarà l’Italia da domani al 6 aprile. Da domani i nuovi Cambi di colore, Lazio in arancione da martedì Da domani 29 marzo scattano in Italia i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 28 marzo 2021) Roma, 28 mar –dei colori e deiin zona rossa e arancione fino a venerdì, poi scatterà il lockdown nazionale di. Vietati spostamenti e uscite, consentito far visita a parenti e amici ma solo se si è in due. Divieto di spostamento tra regioni, nelle seconde case si può andare a meno che non ci siano ordinanze che vietano l’accesso ai non residenti. Mentre nella maggioranza è scontro tra la Lega di Salvini, che chiede di riaprire dove possibile dopo, e chi vuole tenere tutto chiuso fino al 30 aprile, abolendo di fatto le zone gialle, vediamo come sarà l’da domani al 6 aprile. Da domani i nuovidi, Lazio in arancione da martedì Da domani 29 marzo scattano ini ...

