Advertising

sportli26181512 : Calhanoglu ispirato: altro assist. E stasera Ibra aggiunge il Kosovo alla collezione: Calhanoglu ispirato: altro as… - Filo2385Filippo : RT @Gazzetta_it: #Milan, i nazionali: #Calhanoglu ispirato, altro assist. E stasera #Ibrahimovic aggiunge il Kosovo alla collezione https:/… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Milan, i nazionali: #Calhanoglu ispirato, altro assist. E stasera #Ibrahimovic aggiunge il Kosovo alla collezione https:/… - Gazzetta_it : #Milan, i nazionali: #Calhanoglu ispirato, altro assist. E stasera #Ibrahimovic aggiunge il Kosovo alla collezione… -

Ultime Notizie dalla rete : Calhanoglu ispirato

La Gazzetta dello Sport

Altro giro d'Europa, cos'hanno fatto i milanisti? Ieri ha giocato solo uno., ancora titolare dopo il gol all'Olanda, ha trascinato la Turchia a un secco 3 - 0 contro la Norvegia del talentino Hauge, rimasto in panchina per tutta la partita. Il 10 rossonero, in ...Burak Yilmaz era la punta avanzata,dalla qualità di. I due esterni, Karaman a destra e Yazici a sinistra, lavoravano sodo per tenere uniti i reparti. Insomma, una squadra che ...Questa Turchia è davvero tosta. il 4-2 all’Olanda non è un’illusione: oggi la Norvegia è stata demolita da Calhanoglu e compagni. Proprio il rossonero a propiziare l’immediato vantaggio dei turchi, co ...L'Ucraina pareggia a Parigi. La Turchia stende gli Oranje per 4-2 in una serata stregata per De Ligt. Goleada della Repubblica Ceca. Ok anche Russia e Norvegia ...