Calciomercato Napoli | Hysaj nel mirino del Milan ma il ritorno di Sarri apre al rinnovo

Elseid Hysaj rimane una questione aperta per il Napoli, sempre in ballo tra un rinnovo last minute e un addio davvero doloroso. Il terzino sinistro sta dimostrando di essere uno dei migliori interpreti del ruolo e su di lui si stanno muovendo già diversi club che sperano in un grande colpo a zero, primo tra tutti il Milan. Il ritorno di Sarri potrebbe però aprire al rinnovo.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Napoli - Insigne, rinnovo in alto mare: l'offerta di De Laurentiis... Commenta per primo Discorsi in alto mare tra il Napoli e Lorenzo Insigne per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Come riporta La Gazzetta dello Sport , l'offerta del presidente Aurelio De Laurentiis al suo capitano è per un contratto da ...

Fiorentina, con Iachini arriva il rilancio di Callejon L'arrivo di Prandelli lo ha poi relegato ai margini della squadra con la sua ultima presenza da titolare che risale alla disfatta di Napoli.

Napoli, casting sulle fasce: Firpo, Mouffek e gli altri sul taccuino di Giuntoli La Gazzetta dello Sport Carlo Alvino: “Mertens? Il Napoli può tirare un sospiro di sollievo” A Napoli sono ore di attesa per conoscere le condizioni di Mertens, uscito, per il problema alla spalla, durante la sfida Repubblica Ceca-Belgio. Il giornalista di Radio Kiss Kiss Carlo Alvino ne ha p ...

Anche il Milan su Hysaj Secondo quanto scrive Tuttosport, il Milan sarebbe interessato al terzino del Napoli Elseid Hysaj. Il calciatore, infatti, è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e, salvo ...

