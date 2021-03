Calciomercato Napoli, all’assalto del gioiellino Hlozek: in ballo un’offerta da 15 milioni (Di domenica 28 marzo 2021) Il Napoli si lancia all’assalto del gioiellino dello Sparta Praga, Adam Hlozek. Il trequartista e ala offensiva classe 2002 è da tempo nei radar del club azzurro che vorrebbe chiudere al più presto per mettersi al riparo da eventuali interferenze esterne. In Italia Juventus e Milan lo seguono con interesse sempre crescente. All’estero si dice L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 28 marzo 2021) Ilsi lanciadeldello Sparta Praga, Adam. Il trequartista e ala offensiva classe 2002 è da tempo nei radar del club azzurro che vorrebbe chiudere al più presto per mettersi al riparo da eventuali interferenze esterne. In Italia Juventus e Milan lo seguono con interesse sempre crescente. All’estero si dice L'articolo

