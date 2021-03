Calciomercato Milan – Proposto Hysaj ai rossoneri | pista calda

Advertising

Gazzetta_it : Nuovo #FairPlay: assist al #Milan per tornare al top - DiMarzio : Conosciamo meglio #Maignan, prima scelta del #Milan in caso di mancato rinnovo con #Donnarumma - acmilanfan2010 : RT @LouGirardiReal: #calciomercato #Milan La dirigenza rossonera è spesso in contatto con #Tare ( #Lazio ). Oltre alla situazione di #Romag… - sportli26181512 : Milan, il futuro di Brahim Diaz dipende da quello di Zidane: Brahim Diaz di nuovo al Real Madrid? Come scrive...… - sportli26181512 : Torino, anche il Chelsea su Belotti: Non c'è solo il Milan su Andrea Belotti.... -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Commenta per primo Non c'è solo ilsu Andrea Belotti . Il centravanti del Torino secondo il The Sun piace anche al Chelsea che è alla ricerca di un attaccante.Commenta per primo Brahim Diaz di nuovo al Real Madrid? Come scrive Elgoldigital . com , il trequartista spagnolo, ora in prestito al, ha manifestato la sua volontà: con Zidane chiederebbe la cessione a titolo definitivo.La Roma non molla Max Aarons. Il terzino destro del Norwich, in questi giorni impegnato con l’Under 21 dell’Inghilterra è ancora un obiettivo ...Commenta per primo Brahim Diaz di nuovo al Real Madrid? Come scrive Elgoldigital.com, il trequartista spagnolo, ora in prestito al Milan, ha manifestato la sua volontà: con Zidane chiederebbe la cessi ...