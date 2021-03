Calciomercato Juventus, Paratici sfida il Milan per il gioiello olandese (Di domenica 28 marzo 2021) Calciomercato Juventus – La Juventus si prepara al prossimo Calciomercato. La stagione in corso rischia di essere deludente. Dopo essere uscita anzitempo dalla Champions League, la squadra di Pirlo probabilmente dovrà dire addio anche al tricolore. C’è ancora la possibilità di tornare in corsa, ma è molto difficile visto che l’Inter non sta sbagliando un colpo. E alla fine del campionato si faranno sicuramente delle valutazioni sui giocatori che rimarranno e altri invece che continueranno altrove la loro carriera. Di sicuro servono rinforzi, e in tutti i reparti. Specie in un attacco che rischia di perdere delle pedine preziose. Calciomercato Juventus, tre club su Malen Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, c’è anche la Juventus in lizza per arrivare ad uno ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 28 marzo 2021)– Lasi prepara al prossimo. La stagione in corso rischia di essere deludente. Dopo essere uscita anzitempo dalla Champions League, la squadra di Pirlo probabilmente dovrà dire addio anche al tricolore. C’è ancora la possibilità di tornare in corsa, ma è molto difficile visto che l’Inter non sta sbagliando un colpo. E alla fine del campionato si faranno sicuramente delle valutazioni sui giocatori che rimarranno e altri invece che continueranno altrove la loro carriera. Di sicuro servono rinforzi, e in tutti i reparti. Specie in un attacco che rischia di perdere delle pedine preziose., tre club su Malen Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, c’è anche lain lizza per arrivare ad uno ...

