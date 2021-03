(Di domenica 28 marzo 2021) E' sempre.Sirene nerazzurre e non solo, per il centrocampista olandese. Georginioè uno degli obiettivi di mercato della prossima estate dell'di Antonio Conte, ma la lista delle pretendenti di lusso si arricchisce di una big europea che darà sicuramente filo da torcere al DS nerazzurro Piero Ausilio. La concorrenza sull'olandese, che si libererà a parametro zero dal, infatti si fa agguerrita anche da parte dele non solo. Intanto il tecnico dei Reds, Jurgen Klopp, preferirebbe non perdere il centrocampista, protagonista negli ultimi anni in Premier League con la maglia del, chiedendo ai dirigenti del club inglese di trovare il modo per proporre il prolungamento di contratto al trentenne centrocampista olandese.

Mediagol : #Calciomercato #Inter: nerazzurri su Wijnaldum, gioiello de Liverpool. Il #Barcellona strizza l'occhio e Klopp...'… - MCalcioNews : Inter, Kolarov verso l'addio a fine stagione - MilanDog1 : RT @calciomercatoit: ?? #BulgariaItalia, tante le critiche ricevute da #Sensi - sportli26181512 : Chelsea, si muove per un esterno accostato all'Inter: Accostato anche all'Inter, Jesus Corona si...… - calciomercatoit: ?? #BulgariaItalia, tante le critiche ricevute da #Sensi

Commenta per primo Accostato anche all', Jesus Corona si avvicina al Chelsea : stando al Daily Mail , i Blues preparano un'offerta da 25 milioni di euro per l'esterno del Porto .Il fischietto sloveno ha diretto, in questa stagione, siache Milan: i nerazzurri nello 0 - 0 casalingo contro lo Shakhtar, i rossoneri nell'1 - 1 di Old Trafford con lo United, col gol ...Eder si è presentato ai tifosi del San Paolo dopo l'addio allo Jiangsu Suning: le dichiarazioni dell'ex attaccante dell'Inter ...Ma Suning non vuole cedere le sue quote di maggioranza proprio ora che il grosso investimento fatto nell’Inter comincia a dare frutti. C’è uno Scudetto non lontano da conquistare ma i cinesi credono ...