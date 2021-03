Calcio, l’Italia batte anche la Bulgaria per 0-2 in trasferta e resta a punteggio pieno nelle Qualificazioni Mondiali 2022 (Di domenica 28 marzo 2021) Il Calcio in Europa ha visto proseguire la seconda giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2022: come accaduto nell’esordio casalingo con l’Irlanda del Nord, l’Italia ha vinto in trasferta contro la Bulgaria per 0-2. In gol nel primo tempo Belotti al 43? su rigore e nella ripresa Locatelli al minuto 83. Nel primo tempo l’Italia reclama subito un rigore al 7? dopo una mischia in area, ma il penalty arriva, dopo un primo tempo abbastanza scialbo, al 43?, per fallo di Dimov. Sul dischetto si presenta Andrea Belotti, che mette il pallone nell’angolino basso e firma lo 0-1 con cui si va al riposo. Nella ripresa ancora proteste da ambo le parti: al 47? reclama l’Italia per l’atterramento di Chiesa, al 58? si lamenta la ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) Ilin Europa ha visto proseguire la seconda giornata delleai: come accaduto nell’esordio casalingo con l’Irlanda del Nord,ha vinto incontro laper 0-2. In gol nel primo tempo Belotti al 43? su rigore e nella ripresa Locatelli al minuto 83. Nel primo temporeclama subito un rigore al 7? dopo una mischia in area, ma il penalty arriva, dopo un primo tempo abbastanza scialbo, al 43?, per fallo di Dimov. Sul dischetto si presenta Andrea Belotti, che mette il pallone nell’angolino basso e firma lo 0-1 con cui si va al riposo. Nella ripresa ancora proteste da ambo le parti: al 47? reclamaper l’atterramento di Chiesa, al 58? si lamenta la ...

Advertising

repubblica : ?? Calcio, qualificazioni Mondiali 2022: l'Italia batte la Bulgaria a Sofia con i gol di Belotti e Locatelli - TizianoMulier10 : @FabrizioCossu Calcio in Italia e in Europa. Quando giocava la Roma del Barone, gli altri avevano solo da imparare.… - RSIsport : ????? La Svizzera supera la Lituania e vince anche la seconda sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022. A… - RSIsport : ? Seconda vittoria nel Gruppo C di qualificazione a Qatar 2022 per l'Italia. Gli Azzurri si sono imposti 2-0 contro… - Eduardo_NEF_SP : RT @repubblica: ?? Calcio, qualificazioni Mondiali 2022: l'Italia batte la Bulgaria a Sofia con i gol di Belotti e Locatelli -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio l’Italia L’addio di Prandelli alla Fiorentina e a «un calcio che va troppo veloce» Il Sole 24 ORE