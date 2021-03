Calcio: Brasile, ex difensore del Bayern Monaco Rafinha al Gremio (Di domenica 28 marzo 2021) Rio de Janeiro, 28 mar. (Adnkronos) – L’ex terzino destro del Bayern Monaco e della nazionale brasiliana Rafinha ha raggiunto un accordo per entrare a far parte del Gremio con un contratto di nove mesi, secondo quanto riportato dai media brasiliani. Il 35enne è stato ingaggiato da svincolato dopo essersi separato dalla squadra greca dell’Olympiacos di comune accordo a febbraio. Si ritiene che Gremio abbia sconfitto l’interesse per il difensore del suo ex club Flamengo e dell’Atletico Mineiro. Rafinha, che ha firmato con l’Olympiacos a parametro zero dal Flamengo lo scorso agosto, ha collezionato 22 presenze con i campioni in carica della Super League greca. Rafinha in carriera oltre al Bayern Monaco ha vestito le ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 28 marzo 2021) Rio de Janeiro, 28 mar. (Adnkronos) – L’ex terzino destro dele della nazionale brasilianaha raggiunto un accordo per entrare a far parte delcon un contratto di nove mesi, secondo quanto riportato dai media brasiliani. Il 35enne è stato ingaggiato da svincolato dopo essersi separato dalla squadra greca dell’Olympiacos di comune accordo a febbraio. Si ritiene cheabbia sconfitto l’interesse per ildel suo ex club Flamengo e dell’Atletico Mineiro., che ha firmato con l’Olympiacos a parametro zero dal Flamengo lo scorso agosto, ha collezionato 22 presenze con i campioni in carica della Super League greca.in carriera oltre alha vestito le ...

