Cagliari, cosa filtra sul futuro di Nainngolan: il punto (Di domenica 28 marzo 2021) Il futuro di Radja Nainggolan passa molto per la permanenza del Cagliari nella massima serie. Ecco la situazione del Ninja Per Radja Nainggolan il prestito scadrà a giugno, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per il ninja sarà fondamentale questo finale di stagione. Un ritorno con permanenza all’Inter sarebbe da escludere a priori, visto che il feeling tra il centrocampista e l’attuale tecnico nerazzurro non è mai sbocciato. Un ritorno in estate al Cagliari potrebbe essere possibile, ma molto dipenderà dalla permanenza dei rossoblù in Serie A. CONTINUA A LEGGERE SU CagliariNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 marzo 2021) Ildi Radja Nainggolan passa molto per la permanenza delnella massima serie. Ecco la situazione del Ninja Per Radja Nainggolan il prestito scadrà a giugno, ma il suoè ancora tutto da scrivere. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per il ninja sarà fondamentale questo finale di stagione. Un ritorno con permanenza all’Inter sarebbe da escludere a priori, visto che il feeling tra il centrocampista e l’attuale tecnico nerazzurro non è mai sbocciato. Un ritorno in estate alpotrebbe essere possibile, ma molto dipenderà dalla permanenza dei rossoblù in Serie A. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

Advertising

AAtene : L' Assessore l'unica cosa di sensato che può fare è dimettersi. - sardiniaSEA : Ora basta dopo un mese non può essere ancora così ?? mezz’ora in fila in assembramento totale per controllare i pass… - UnioneSarda : #Cagliari, inseguimento alla Marina - Quellidelsito : RT @CentotrentunoC: #CAGLIARI ???? Parla Leonardo #Pavoletti: dal discorso salvezza a cosa non ha funzionato con #DiFrancesco, l'attaccante… - robpinna90 : RT @CentotrentunoC: #CAGLIARI ???? Parla Leonardo #Pavoletti: dal discorso salvezza a cosa non ha funzionato con #DiFrancesco, l'attaccante… -