Buon compleanno Lady Gaga | il successo tra musica | cinema e moda

Leggi su velvetmag

(Di domenica 28 marzo 2021) Oggi spegne 35 candeline, al secolo Stefani Joanne Angelina Germanotta. Parliamo senza alcun dubbio di una delle personalità artistiche più influenti della nostra epoca, grazie alla sua incredibile versatilità. Non tutte le pop star in effetti sarebbero in grado di portare avanti negli anni un progetto ambizioso come quello di: musicista di fama internazionale, protagonista di lungometraggi hollywoodiani di grandeed indiscutibile icona di. Perché si, durante le sue esibizioni e in occasione dei tantissimi red carpet ai quali ha avuto occasione di partecipare,ha sempre sfoggiato dei look non banali, provocatori ed in grado di far tendenza nel mondo della. Ma, quantificando il suo ...