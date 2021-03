Bullismo e cyberbullismo | cosa deve fare la scuola per contrastare il fenomeno Basi normative

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 28 marzo 2021) L’evolversi del mondo virtuale e della tecnologia ha determinato, peraltro, la dematerializzazione dei rapporti interpersonali, così realizzando comunicazioni e distanza tra gli individui ed identità indefinite, come quelle dei “falsi profili”. La possibilità di agire in anonimato e l’assenza di concreti limiti spaziali, consentita dai dispositivi tecnologici, ha generato una nuova e pericolosa modalità di espressione del: ilcibernetico o cyber, che si esplica attraverso i comportamenti aggressivi o violenti, tipici del, ma realizzandoli per il tramite di strumentazione informatica e telematica. L'articolo .