Bulgaria, Telepass si espande: ora sono 14 i Paesi europei coperti dal servizio (Di domenica 28 marzo 2021) Telepass si espande in Bulgaria portando a 14 i Paesi europei coperti dal proprio servizio di telepedaggio dedicato ai mezzi pesanti. Lo riferisce la stessa azienda italiana che opera nel settore dei servizi per la mobilita’ in ambito urbano e extraurbano con un comunicato. Gia’ attivo in Italia, Francia, Belgio, Spagna, Portogallo, Polonia (tratto Cracovia-Katowice dell’autostrada A4), Austria, Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia, Ungheria e Svizzera, il dispositivo interoperabile Telepass Sat (funziona tramite satellite) puo’ essere, infatti, utilizzato per il pagamento del pedaggio dei mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate su 3.115 km di autostrade bulgare a partire da oggi, lunedi’ 22 marzo. “Con il dispositivo Sat oggi ... Leggi su ildenaro (Di domenica 28 marzo 2021)siinportando a 14 idal propriodi telepedaggio dedicato ai mezzi pesanti. Lo riferisce la stessa azienda italiana che opera nel settore dei servizi per la mobilita’ in ambito urbano e extraurbano con un comunicato. Gia’ attivo in Italia, Francia, Belgio, Spagna, Portogallo, Polonia (tratto Cracovia-Katowice dell’autostrada A4), Austria, Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia, Ungheria e Svizzera, il dispositivo interoperabileSat (funziona tramite satellite) puo’ essere, infatti, utilizzato per il pagamento del pedaggio dei mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate su 3.115 km di autostrade bulgare a partire da oggi, lunedi’ 22 marzo. “Con il dispositivo Sat oggi ...

