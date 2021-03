Bulgaria-Italia oggi: orario, tv, programma, probabili formazioni Qualificazioni Mondiali (Di domenica 28 marzo 2021) L’Italia si appresta a disputare il secondo match delle Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 contro la Bulgaria, in trasferta a Sofia. Gli azzurri dopo la buona prestazione contro l’Irlanda del Nord cercheranno di ripetersi per mettere in chiaro le cose nel gruppo C. Di certo l’avversaria più accreditata per contendere l’unico posto che consegna il pass per i Mondiali è la Svizzera che la squadra di Roberto Mancini affronterà più avanti. Il ct potrebbe scegliere per un turnover, anche in considerazione delle assenze di Domenico Berardi, Francesco Caputo e Giorgio Chiellini, senza dimenticare il prossimo impegno di mercoledì contro la Lituania. Proprio per questo motivo in attacco potrebbe trovare spazio Andrea Belotti che dovrebbe prendere il posto di Ciro Immobile ai suoi fianchi Federico Chiesa e ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) L’si appresta a disputare il secondo match delleaidi Qatar 2022 contro la, in trasferta a Sofia. Gli azzurri dopo la buona prestazione contro l’Irlanda del Nord cercheranno di ripetersi per mettere in chiaro le cose nel gruppo C. Di certo l’avversaria più accreditata per contendere l’unico posto che consegna il pass per iè la Svizzera che la squadra di Roberto Mancini affronterà più avanti. Il ct potrebbe scegliere per un turnover, anche in considerazione delle assenze di Domenico Berardi, Francesco Caputo e Giorgio Chiellini, senza dimenticare il prossimo impegno di mercoledì contro la Lituania. Proprio per questo motivo in attacco potrebbe trovare spazio Andrea Belotti che dovrebbe prendere il posto di Ciro Immobile ai suoi fianchi Federico Chiesa e ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA NAZIONALE ? CHIELLINI, BERARDI E CAPUTO INDISPONIBILI Salteranno le gare contro Bulgaria e Lituania ?… - Agenzia_Ansa : Mondiali 2022, l'Italia a Sofia per vincere'. Mancini: 'La nostra filosofia di gioco è attaccare. Ci saranno cambi… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ??? #Mancini: 'Se l'Italia non ha mai vinto qui, significa che non è un campo semplice. Questa è una… - infoitsport : Italia, Bonucci: “Bulgaria crea delle difficoltà, chiunque di noi sa cosa fare” - infoitsport : Italia, Mancini: “Bulgaria campo mai facile, gestire non è nelle nostre corde” -