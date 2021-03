Bulgaria-Italia, Mancini: “Differenza reti importante, ma speriamo di battere la Svizzera” (Di domenica 28 marzo 2021) “Le partite sono tutte molto difficili, in particolare contro squadre che difendono con la linea bassa. Fino a quando non sblocchi il risultato, queste partite sono tutte complicate. Abbiamo creato diverse occasioni da gol e abbiamo rischiato solo su un nostro errore“. Questa l’analisi del Ct Roberto Mancini, dopo la vittoria dell’Italia per 2-0 sulla Bulgaria, al termine della seconda giornata di qualificazioni ai Mondiali del 2022. A Sofia hanno deciso le reti di Belotti su rigore e Locatelli: “Non dobbiamo pensare solo a gestire la partita, dobbiamo fare anche altri gol e mi è piaciuto il tentativo della terza rete nel finale – ha detto Mancini ai microfoni di Rai Sport – In ogni caso, le altre nazionali non vincono 7 o 8-0 in questo tipo di gare. La Differenza reti ... Leggi su sportface (Di domenica 28 marzo 2021) “Le partite sono tutte molto difficili, in particolare contro squadre che difendono con la linea bassa. Fino a quando non sblocchi il risultato, queste partite sono tutte complicate. Abbiamo creato diverse occasioni da gol e abbiamo rischiato solo su un nostro errore“. Questa l’analisi del Ct Roberto, dopo la vittoria dell’per 2-0 sulla, al termine della seconda giornata di qualificazioni ai Mondiali del 2022. A Sofia hanno deciso ledi Belotti su rigore e Locatelli: “Non dobbiamo pensare solo a gestire la partita, dobbiamo fare anche altri gol e mi è piaciuto il tentativo della terza rete nel finale – ha dettoai microfoni di Rai Sport – In ogni caso, le altre nazionali non vincono 7 o 8-0 in questo tipo di gare. La...

Advertising

Vivo_Azzurro : #WCQ ?? ???? #Bulgaria vs #Italia ???? ?? Oggi, h 20.45 ??? Stadio Vasil Levski di #Sofia ?? Qualificazioni Mondiali… - SkySport : BULGARIA-ITALIA 0-2 Risultato finale ? ? rig. #Belotti (43’) ? #Locatelli (83’) ? ?? QUALIFICAZIONI MONDIALI ??… - SkySport : ULTIM'ORA NAZIONALE ? CHIELLINI, BERARDI E CAPUTO INDISPONIBILI Salteranno le gare contro Bulgaria e Lituania ?… - AloaMilena : RT @TraditionallyIT: #BULITA finisce cosí, 2 a 0 per l'#Italia! #Bulgaria #BulgariaItalia #Italy #italiabulgaria #calcio #Mondial2022 #Mon… - Gazzetta_it : Mancini: 'Bravi nonostante la stanchezza'. Belotti: 'Siamo forti, il gol è per mia figlia' -