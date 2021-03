Bulgaria-Italia, Locatelli: “Emozione indescrivibile, vogliamo vincerle tutte” (Di domenica 28 marzo 2021) “Ho i brividi, è un’Emozione indescrivibile. Vivo di emozioni e queste sono le cose belle di questo sport. Mi porterò questo momento per sempre”. Queste le parole di Manuel Locatelli, autore del definitivo 2-0 dell’Italia sulla Bulgaria nella seconda giornata di qualificazioni ai Mondiali del 2022. Si tratta del primo sigillo in azzurro per il giocatore del Sassuolo. “Un centrocampista che fa gol è importante e gli elogi fanno piacere – ha aggiunto ai microfoni di Rai Sport – Ma in questo mondo è facile passare dai complimenti alle critiche, dobbiamo trovare equilibrio in noi stessi”. E poi un avvertimento: “Non ci sono partite facili perché tutti gli avversari vogliono dare il massimo contro l’Italia. Ma noi vogliamo vincere tutte le partite”, ha ... Leggi su sportface (Di domenica 28 marzo 2021) “Ho i brividi, è un’. Vivo di emozioni e queste sono le cose belle di questo sport. Mi porterò questo momento per sempre”. Queste le parole di Manuel, autore del definitivo 2-0 dell’sullanella seconda giornata di qualificazioni ai Mondiali del 2022. Si tratta del primo sigillo in azzurro per il giocatore del Sassuolo. “Un centrocampista che fa gol è importante e gli elogi fanno piacere – ha aggiunto ai microfoni di Rai Sport – Ma in questo mondo è facile passare dai complimenti alle critiche, dobbiamo trovare equilibrio in noi stessi”. E poi un avvertimento: “Non ci sono partite facili perché tutti gli avversari vogliono dare il massimo contro l’. Ma noivincerele partite”, ha ...

