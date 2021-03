Bulgaria-Italia, le probabili formazioni: tra i pali ancora Donnarumma (Di domenica 28 marzo 2021) Gigio Donnarumma difenderà i pali della porta azzurra anche in Bulgaria-Italia di questa sera, ore 20:45, a Sofia. L'undici della Nazionale Leggi su pianetamilan (Di domenica 28 marzo 2021) Gigiodifenderà idella porta azzurra anche indi questa sera, ore 20:45, a Sofia. L'undici della Nazionale

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA NAZIONALE ? CHIELLINI, BERARDI E CAPUTO INDISPONIBILI Salteranno le gare contro Bulgaria e Lituania ?… - Vivo_Azzurro : #WCQ ?? ???? #Bulgaria vs #Italia ???? ?? Oggi, h 20.45 ??? Stadio Vasil Levski di #Sofia ?? Qualificazioni Mondiali… - DiMarzio : #WCQ | Le probabili scelte di #Mancini per #BulgariaItalia - PianetaMilan : #BulgariaItalia, le probabili #formazioni: tra i pali ancora @gigiodonna1 - @Vivo_Azzurro #Nazionale #Italia… - skillandbet : ? Bulgaria - Italia ???? ? #Pronostici Vincenti ?? Probabili Formazioni ? Confronto Quote ?? Bonus Senza Deposito… -